Снимок из космоса: как выглядит самый крупный в мире айсберг
Фото: pixabay
Российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" снял расколовшийся айсберг А23а, дрейфующий в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz.
Снимок опубликовал "Роскосмос" в Telegram.
"Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото", – говорится в публикации.
Фото: Telegram/Роскосмос
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг А23а, который начал дрейфовать в конце 2023 года после 30 лет на мели, претерпел значительные изменения за антарктическую зиму. Так, его площадь сократилась на 980 кв. км, или на 36%, и он раскололся на несколько частей.
С момента своего образования в 1986 году, когда площадь айсберга достигала 4170 квадратных км, айсберг пережил несколько фаз распада. Долгое время он оставался неподвижным в море Уэделла, а затем начал медленный дрейф вдоль Антарктиды.
