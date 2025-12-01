#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.45
596.99
6.59
Мир

Снимок из космоса: как выглядит самый крупный в мире айсберг

Роскосмос опубликовал снимок айсберга, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 00:21 Фото: pixabay
Российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" снял расколовшийся айсберг А23а, дрейфующий в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz.

Снимок опубликовал "Роскосмос" в Telegram.

"Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото", – говорится в публикации.

Фото: Telegram/Роскосмос

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг А23а, который начал дрейфовать в конце 2023 года после 30 лет на мели, претерпел значительные изменения за антарктическую зиму. Так, его площадь сократилась на 980 кв. км, или на 36%, и он раскололся на несколько частей.

С момента своего образования в 1986 году, когда площадь айсберга достигала 4170 квадратных км, айсберг пережил несколько фаз распада. Долгое время он оставался неподвижным в море Уэделла, а затем начал медленный дрейф вдоль Антарктиды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Крупнейший айсберг сменил направление и может врезаться в британский остров
14:01, 25 января 2025
Крупнейший айсберг сменил направление и может врезаться в британский остров
Крупнейший в мире айсберг распался на части
16:55, 02 сентября 2025
Крупнейший в мире айсберг распался на части
От крупнейшего в мире айсберга откололась глыба площадью около 80 квадратных километров
14:24, 02 февраля 2025
От крупнейшего в мире айсберга откололась глыба площадью около 80 квадратных километров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: