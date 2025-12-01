Снимок из космоса: как выглядит самый крупный в мире айсберг

Российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" снял расколовшийся айсберг А23а, дрейфующий в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz.

Снимок опубликовал "Роскосмос" в Telegram.

"Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото", – говорится в публикации.

Фото: Telegram/Роскосмос

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг А23а, который начал дрейфовать в конце 2023 года после 30 лет на мели, претерпел значительные изменения за антарктическую зиму. Так, его площадь сократилась на 980 кв. км, или на 36%, и он раскололся на несколько частей.

С момента своего образования в 1986 году, когда площадь айсберга достигала 4170 квадратных км, айсберг пережил несколько фаз распада. Долгое время он оставался неподвижным в море Уэделла, а затем начал медленный дрейф вдоль Антарктиды.

