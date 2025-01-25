Крупнейший айсберг сменил направление и может врезаться в британский остров

Крупнейший в мире айсберг А23а движется примерно в 300 километрах от британского острова Южная Георгия, он сменил направление и дрейфует в западном направлении, сообщает Zakon.kz.

Ученые заявили, что огромная глыба льда может врезаться в остров, пишет 20min.ch.

Столкновение угрожает популяциям пингвинов и тюленей, которые могут лишиться доступа к еде. Ситуация также обеспокоила мореплавателей, которые вынуждены оставлять прожекторы включенными всю ночь и усиленно следить за тем, чтобы не натолкнуться на движущийся ледяной объект.

Размер А23а в три раза превышает территорию Нью-Йорка, а вес айсберга достигает триллиона тонн. Он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу после этого сел на мель рядом с берегом, что замедлило скорость таяния.

В конце 2023 года объект начал движение в сторону от Антарктиды, пока вновь не застрял к востоку от Южных Оркнейских островов.