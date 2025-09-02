Крупнейший в мире айсберг распался на части

Крупнейший в мире айсберг А23а, который начал дрейфовать в конце 2023 года после 30 лет на мели, претерпел значительные изменения за антарктическую зиму. Так, его площадь сократилась на 980 кв. км, или на 36%, и он раскололся на несколько частей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) 1 сентября уточнили, что от гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км.

Фото: Telegram/aari_official

В настоящее время А23а находится примерно в 70 км к северу от острова Южная Георгия. За зимние месяцы айсберг проделал путь около 930 км, обогнув остров под воздействием океанских течений.

А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде в 1986 году. Изначальная его площадь составляла 4170 кв. км. Более трех десятилетий айсберг находился неподвижно в море Уэдделла, прежде чем возобновить движение в 2023 году.



Зимой 2025 года ученые переживали, что айсберг может врезаться в британский остров.