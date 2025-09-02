Крупнейший в мире айсберг распался на части
В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) 1 сентября уточнили, что от гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км.
Фото: Telegram/aari_official
В настоящее время А23а находится примерно в 70 км к северу от острова Южная Георгия. За зимние месяцы айсберг проделал путь около 930 км, обогнув остров под воздействием океанских течений.
А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде в 1986 году. Изначальная его площадь составляла 4170 кв. км. Более трех десятилетий айсберг находился неподвижно в море Уэдделла, прежде чем возобновить движение в 2023 году.
Зимой 2025 года ученые переживали, что айсберг может врезаться в британский остров.