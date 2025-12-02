Кошки Таиланда признаны национальными символами страны

Таиланд официально признал несколько пород кошек национальными символами, сообщает Zakon.kz.

Правительство одобрило пять пород кошек, эндемичных для Таиланда, в качестве национальных символов домашних животных. Их присоединили к другим национально признанным символам – к тайскому слону, бойцовой рыбе и наге (змееподобное мифическое существо в индуизме и буддизме).

По данным Национального комитета по идентификации Таиланда, предложившего объявить их национальными питомцами, чистокровные тайские породы – супхалак, корат, сиамская, конджа и кхао-мани – обладают особыми физическими и поведенческими чертами, которые четко отличают их от других пород, пишет CNA.

На протяжении поколений кошки были частью тайских храмов, легенд и повседневной жизни. Теперь они заняли почетное место в национальной идентичности страны.

Многие эксперты отмечают, что это признание может помочь привлечь реальное внимание к вопросам защиты животных. Когда государство публично чествует какое-то животное, люди, естественно, начинают заботиться о его благополучии. Это может привести к большему состраданию как к домашним питомцам, так и к многочисленным уличным кошкам, которые зависят от помощи местных жителей.

кхао-мани, супхалак. Фото: pixabay, wikipedia

Также местные СМИ отмечают, что этот шаг может вдохновить приюты, семьи и местные сообщества поддерживать коренные тайские породы и уделять больше внимания кошкам, живущим рядом с ними. Культурная гордость часто приводит к лучшей защите и более ответственному уходу.

"Их уникальность получила международное признание, и некоторые иностранные заводчики пытаются зарегистрировать чистокровные линии тайских кошек и установить мировые стандарты породы", – говорится в отчете отдела по связям с общественностью правительства Таиланда.

Заводчик кошек Прича Вадхана, владелец кошачьей фермы Bangrak Cat Farm в Бангкоке, рассказал, что каждая из пяти пород имеет очень отличительные особенности, что позволяет легко отличить их друг от друга. Но у них есть и сходства, особенно строение тела и короткая шерсть.

Супхалак отличается яркой медной шерстью и считается символом престижа и богатства. Корат – голубовато-серая кошка с большими, ярко-зелеными глазами, а у кхао-мани, редкого белого вида, глаза часто бывают двух разных цветов, например, золотистого и синего.

Конджа известна как черная кошка, приносящая удачу, в отличие от ее зарубежных сородичей, которые часто имеют обратную репутацию.

Наконец, "король кошек" – сиамская кошка, или вичиенмас, отличается ярко выраженными темными пятнами и ценится за свой интеллект. Это, как правило, самая дорогая из всех пород: у местного заводчика она может стоить от 15 000 до 20 000 бат (от 465 до 620 долларов), в то время как другие породы стоят от 7 000 до 15 000 бат.

Решение о повышении статуса этих видов не просто символично: оно призвано помочь сохранить редкие местные породы, стандартизировать их и защитить право собственности Таиланда на них. По заявлению правительства, эти виды также будут шире использоваться в креативной экономике и туристическом брендинге.

