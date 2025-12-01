#АЭС в Казахстане
Мир

В США собака почувствовала опасность раньше врачей и спасла хозяйку

собака помогла хозяйке выявить тяжелое заболевание, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 01:59 Фото: pixabay
31-летняя Кензи Кинни Сеймур из Миссури поделилась с подписчиками в соцсетях тем, что собака помогла выявить у нее опасную аневризму мозга, сообщает Zakon.kz.

По информации Newsweek, двухлетняя питомица по кличке Санни постоянно скулила, навязчиво лизала хозяйку и ложилась так, чтобы касаться ее спины, шеи и плеч.

"Не знаю, предсказала ли она это, но чувствовала, что что-то не так", – рассказала Сеймур.

По словам девушки, до этого Санни уже реагировала на проблемы с ее здоровьем, в том числе на ногу, пострадавшую из-за хронических тромбов.

"Когда она так нервничает, это всегда тревожно – обычно это к чему-то", – добавила американка.

Сеймур поняла, что и в этот раз стоит обратиться к врачу. Она отправилась в отделение неотложной помощи из-за сильной боли в голове и шее. Несмотря на то, что сначала ее хотели отправить домой, девушка настояла на томографии – и сканирование выявило аневризму мозга.

В данное время американка ожидает консультацию у невролога и признается, что каждый день благодарит свою собаку.

Ранее маленькому голдендудлю удалось спасти семью в США.

