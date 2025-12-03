#Казахстан в сравнении
Мир

Марсианский день опережает земной на 477 микросекунд

Время на Марсе оказалось более стремительным, чем на планете Земля. К этому выводу пришли специалисты Национального института стандартов и технологий США, сообщает Zakon.kz.

Ученые завершили серию комплексных расчетов с учетом гравитационного влияния, особенностей орбиты Красной планеты и других космических параметров. В итоге, согласно полученным данным:

"В течение одного марсианского дня время опережает земное в среднем на 477 микросекунд. Ученые уточнили, что это значение может изменяться в зависимости от положения планеты на орбите, однако в среднем фиксируется устойчивый прирост хода времени".

Авторы исследования подчеркивают, что точное отслеживание времени на других небесных телах играет ключевую роль в планировании как пилотируемых, так и автоматических миссий.

Открытие, как говорится в публикации издания "Стерлеград", прокладывает путь к созданию аналогов GPS для межпланетных экспедиций. Кроме того, оно открывает перед наукой новые горизонты в понимании природы времени и его поведения в различных условиях космоса.

Ранее стало известно, что исследователи радиации нашли в Чернобыле грибок, способный произвести революцию в космической отрасли, а именно – в защите экипажей космических кораблей и внеземных колоний от космических лучей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
