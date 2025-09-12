Бактерии из земных пустынь смогли жить в лунном и марсианском грунте

Живущие внутри камней цианобактерии из самых засушливых мест на Земле недавно "поселили" в аналоги лунного и марсианского грунта. Как выяснилось, они вполне благополучно растут во внеземном веществе, сообщает Zakon.kz.

По данным MELiSSA Foundation, прежде эти организмы неоднократно показывали способность выдерживать космический вакуум, убийственные дозы радиации, а еще жить под светом красного карлика.

В 1960-х годах астробиологи Имре и Розели Фридман отправились в пустыню Негев в Израиле и нашли там целые сообщества микроорганизмов, которые ведут невиданный до этого образ жизни – обитают внутри камней.

Правда, не в любых, а только в пористых и частично пропускающих солнечный свет: например, в песчанике или известняке. Микроскопических жителей этих каменных городов так и назвали – эндолиты (от греческих слов "эндо", что означает "внутри", и "литос" – "камень"). Их описали как род цианобактерий Chroococcidiopsis.

Фото: ESA

С тех пор они стали объектами многочисленных космических экспериментов. Недавно их результаты собрала воедино астробиолог из Римского университета Тор Вергата (Италия) Даниэла Билли в своей статье для издания Acta Astronautica.

В 2007 году Chroococcidiopsis запустили в космос на российском аппарате "Фотон-М3": биопленки с этими организмами нанесли на несколько разных видов камней, которые "вмонтировали" в теплозащиту корабля. Таким образом бактерии 12 дней летали в открытом космосе, а при спуске зонда в атмосферу испытали то же самое, что происходит при падении метеорита. После посадки в куске сымитированного марсианского базальта нашли выжившие клетки.

Сильное впечатление на биологов произвели эксперименты с Chroococcidiopsis на Международной космической станции: в 2009-2010-х и 2014-2016 годах эти организмы примерно по полтора года держали за бортом в рамках проектов EXPOSE-R и EXPOSE-R2. Некоторые подопытные впоследствии на Земле вернулись к жизни и самостоятельно отремонтировали свою поврежденную ДНК.

В другом исследовании два штамма Chroococcidiopsis продемонстрировали способность фотосинтезировать на свете, близком к инфракрасному. Это, как подчеркнули астробиологи, говорит о возможности существования жизни на планетах в системах красных карликов – такие звезды испускают в основном как раз длинноволновое излучение.

Теперь эту картину дополнили исследования, проведенные Итальянским космическим агентством (ASI). В рамках проекта ASI ReBUS ученым удалось создать замкнутую экосистему во "внеземной" среде, то есть в грунте, максимально похожем на лунный и марсианский. Живучие пустынные бактерии успешно росли в этих образцах.

Правда, им для жизнедеятельности дополнительно нужен был азот, и его обеспечили путем добавления мочевины, но на будущих лунных и марсианских базах с этим проблемы быть не должно.

Ранее китайские астрономы объявили "охоту" на инопланетян.