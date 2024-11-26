"Черная красавица": в марсианском метеорите нашли следы горячей воды – исследование

Метеорит по прозвищу "Черная красавица" оказался куском древней марсианской породы, которая сформировалась среди очень горячей воды. Ученые пришли к выводу, что в прошлом на Красной планете происходили гидротермальные процессы, сообщает Zakon.kz.

В статье для журнала Science Advances ученые выяснили, что нагретые раскаленной магмой массы воды поднимались из недр Марса.

Науке известны сотни упавших на Землю осколков Красной планеты – марсианских метеоритов. Когда-то эти камни выбило в космос с поверхности Марса при падении на него крупных астероидов.

Их происхождение устанавливают по изотопному составу газов, которые в небольших количествах внутри метеоритов содержатся: как показывают данные со спутников и посадочных аппаратов, марсианская среда по соотношению изотопов имеет уникальный "отпечаток пальцев".

В этой богатой коллекции метеорит NWA 7034 оказался особенным. Его нашли в Марокко в 2011 году, теперь он хранится в американском Университете Нью-Мексико. Предполагают, что его "родина" – в тех местах, где расположен марсианский кратер Каррата (к юго-западу от знаменитого вулкана Олимп).

Именно оставивший этот след астероид, по мнению ученых, подбросил в межпланетное пространство "Черную красавицу". Как легко догадаться, такое прозвище метеорит получил за эффектный цвет.

Фото: NASA

Планетологи подчеркивают, что это первый известный образец марсианской брекчии – породы, которая "слеплена" из многочисленных обломков разных минералов. В основном она имеет вулканическое происхождение, но при этом очень гидратирована: в кристаллическую структуру минералов "встроилось" много молекул воды. По словам ученых, это самый "водянистый" марсианский метеорит на сегодня.

Его возраст оценивают в 4,4 миллиарда лет. Это означает, что вещество образовалось через 200 млн лет после возникновения Марса как такового. Это при том, что Солнечной системе – 4,6 млрд лет. То есть "Черная красавица" – еще и один из древнейших метеоритов с Красной планеты.

Ранее астрономы раскрыли природу гигантского облака сверхгорячего газа вокруг Млечного Пути.

