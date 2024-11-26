Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Черная красавица": в марсианском метеорите нашли следы горячей воды – исследование

В марсианском метеорите нашли следы горячей воды, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 02:57 Фото: pixabay
Метеорит по прозвищу "Черная красавица" оказался куском древней марсианской породы, которая сформировалась среди очень горячей воды. Ученые пришли к выводу, что в прошлом на Красной планете происходили гидротермальные процессы, сообщает Zakon.kz.

В статье для журнала Science Advances ученые выяснили, что нагретые раскаленной магмой массы воды поднимались из недр Марса.

Науке известны сотни упавших на Землю осколков Красной планеты – марсианских метеоритов. Когда-то эти камни выбило в космос с поверхности Марса при падении на него крупных астероидов.

Их происхождение устанавливают по изотопному составу газов, которые в небольших количествах внутри метеоритов содержатся: как показывают данные со спутников и посадочных аппаратов, марсианская среда по соотношению изотопов имеет уникальный "отпечаток пальцев".

В этой богатой коллекции метеорит NWA 7034 оказался особенным. Его нашли в Марокко в 2011 году, теперь он хранится в американском Университете Нью-Мексико. Предполагают, что его "родина" – в тех местах, где расположен марсианский кратер Каррата (к юго-западу от знаменитого вулкана Олимп).

Именно оставивший этот след астероид, по мнению ученых, подбросил в межпланетное пространство "Черную красавицу". Как легко догадаться, такое прозвище метеорит получил за эффектный цвет.

В марсианском метеорите нашли следы горячей воды, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 02:57

Фото: NASA

Планетологи подчеркивают, что это первый известный образец марсианской брекчии – породы, которая "слеплена" из многочисленных обломков разных минералов. В основном она имеет вулканическое происхождение, но при этом очень гидратирована: в кристаллическую структуру минералов "встроилось" много молекул воды. По словам ученых, это самый "водянистый" марсианский метеорит на сегодня.

Его возраст оценивают в 4,4 миллиарда лет. Это означает, что вещество образовалось через 200 млн лет после возникновения Марса как такового. Это при том, что Солнечной системе – 4,6 млрд лет. То есть "Черная красавица" – еще и один из древнейших метеоритов с Красной планеты.

Ранее астрономы раскрыли природу гигантского облака сверхгорячего газа вокруг Млечного Пути.

Читайте также

Ученые обнаружили новый фактор потепления в Арктике
Ученые обнаружили новый фактор потепления в Арктике
Космонавт Казахстан претенденты
Почему в Казахстане не определились с кандидатами на полеты в космос
Роботы
Южная Корея стала мировым лидером по числу промышленных роботов
Аксинья Титова
2024 год Ученые Вода Исследования Метеориты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: