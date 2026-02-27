#Референдум-2026
Наука и технологии

Астрономы выяснили, как долго земные микробы проживут на Марсе

Марс, горы, пустыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 07:40 Фото: pexels
Исследователи из Йоркского университета в Канаде представили модель выживания микроорганизмов на Марсе, которая, по их мнению, может быть использована для оценки количества земных микробов, способных выжить на Марсе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Universe Today, в частности, они выяснили, как долго в марсианских солах земные микробы, не обнаруженные до запуска, смогут выжить на Красной планете после прибытия.

Для сравнения, один марсианский сол – это один марсианский день, что немного дольше одного земного дня – 24 часа и 39 минут.

В итоге модель MMS определила, что внешняя оболочка космических аппаратов стерилизуется солнечным ветром, в то время как заключенные в них марсоходы или посадочные модули защищены от солнечного ветра. Однако они по-прежнему подвергаются воздействию вакуумной среды и перепадам температуры, что позволяет осуществлять стерилизацию в этих условиях.

Для поверхностной фазы модель MMS определила, что для стерилизации обращенных вверх поверхностей космического аппарата потребуется приблизительно один марсианский сол, а для стерилизации всего космического аппарата – приблизительно один марсианский год (687 земных дней).

Также MMS оценила, что для стерилизации внутренних частей космического аппарата потребуется приблизительно 100 солов из-за нагрева компонентов. Однако исследователи отмечают, что для стерилизации ненагретых внутренних компонентов может потребоваться до 25 марсианских лет.

Таким образом, небольшое количество микроорганизмов на холодных внутренних поверхностях космических аппаратов может сохраняться на Марсе в течение нескольких десятилетий.

Ранее ученые нашли "нечто" во льду огромной антарктической скважины.

Аксинья Титова
