Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова предложила ввести многомужество

продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 17:18 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова отреагировала в своем Instagram на предложение ввести в нашей стране многоженство, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ранее с такой инициативой выступил депутат Мажилиса Абзал Куспан.

"В ответ предлагаю узаконить двоемужество! Почему нет? Мужчинам можно, женщинам нет? У нас по закону светского государства – равноправие! Это вообще как понимать, когда представители власти предлагают жить по законам шариата?" – написала Алагузова 5 ноября 2025 года в Stories.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

В свою очередь политический деятель, блогер и бывший депутат Мажилиса Танирберген Бердонгаров предложил обсудить казахстанцам инициативу Баян Алагузовой о легализации многомужества.

По словам Бердонгарова, в Казахстане "многомужество давно существует".

Реакция казахстанцев выдалась неоднозначной:

  • "Не знаешь, смеяться или реветь".
  • "Один про токал, другая про многомужество".
  • "Ваша жена примет вторую жену, интересно?"
  • "Один за уборку ответственен, другой за кухню, классно".
  • "А вы сами согласны, чтобы ваша жена еще одного привела?"
  • "В нашем мире женщины стоят за детей до конца. А не мужчины уже давно".
  • "В вашем идеальном мире все так круто. Если бы все мужчины сделали хоть половину того, что вы говорите, не было бы в нашем мире соло мам!"
  • "Мужчина любит ребенка через женщину: любит женщину – любит ее ребенка, не любит женщину – не любит ребенка. Мужчины бросают своих детей и воспитывают чужих очень часто".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 17:18
Дочки Баян Алагузовой растопили сердца подписчиков новым видео

Ранее предложение узаконить "институт токал" прокомментировала депутат Сената Жанна Асанова. Она напомнила, что "у нас в Конституции закреплен институт супружества, там все прописано". Все остальное, по ее словам, – лишь мнение. Также депутат добавила, что она "за светские отношения в браке".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
