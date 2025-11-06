Баян Алагузова предложила ввести многомужество
Отметим, что ранее с такой инициативой выступил депутат Мажилиса Абзал Куспан.
"В ответ предлагаю узаконить двоемужество! Почему нет? Мужчинам можно, женщинам нет? У нас по закону светского государства – равноправие! Это вообще как понимать, когда представители власти предлагают жить по законам шариата?" – написала Алагузова 5 ноября 2025 года в Stories.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В свою очередь политический деятель, блогер и бывший депутат Мажилиса Танирберген Бердонгаров предложил обсудить казахстанцам инициативу Баян Алагузовой о легализации многомужества.
По словам Бердонгарова, в Казахстане "многомужество давно существует".
Реакция казахстанцев выдалась неоднозначной:
- "Не знаешь, смеяться или реветь".
- "Один про токал, другая про многомужество".
- "Ваша жена примет вторую жену, интересно?"
- "Один за уборку ответственен, другой за кухню, классно".
- "А вы сами согласны, чтобы ваша жена еще одного привела?"
- "В нашем мире женщины стоят за детей до конца. А не мужчины уже давно".
- "В вашем идеальном мире все так круто. Если бы все мужчины сделали хоть половину того, что вы говорите, не было бы в нашем мире соло мам!"
- "Мужчина любит ребенка через женщину: любит женщину – любит ее ребенка, не любит женщину – не любит ребенка. Мужчины бросают своих детей и воспитывают чужих очень часто".
Материал по теме
Ранее предложение узаконить "институт токал" прокомментировала депутат Сената Жанна Асанова. Она напомнила, что "у нас в Конституции закреплен институт супружества, там все прописано". Все остальное, по ее словам, – лишь мнение. Также депутат добавила, что она "за светские отношения в браке".