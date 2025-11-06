Баян Алагузова предложила ввести многомужество

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова отреагировала в своем Instagram на предложение ввести в нашей стране многоженство, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ранее с такой инициативой выступил депутат Мажилиса Абзал Куспан.

"В ответ предлагаю узаконить двоемужество! Почему нет? Мужчинам можно, женщинам нет? У нас по закону светского государства – равноправие! Это вообще как понимать, когда представители власти предлагают жить по законам шариата?" – написала Алагузова 5 ноября 2025 года в Stories.

В свою очередь политический деятель, блогер и бывший депутат Мажилиса Танирберген Бердонгаров предложил обсудить казахстанцам инициативу Баян Алагузовой о легализации многомужества.

По словам Бердонгарова, в Казахстане "многомужество давно существует".

Реакция казахстанцев выдалась неоднозначной:

"Не знаешь, смеяться или реветь".

"Один про токал, другая про многомужество".

"Ваша жена примет вторую жену, интересно?"

"Один за уборку ответственен, другой за кухню, классно".

"А вы сами согласны, чтобы ваша жена еще одного привела?"

"В нашем мире женщины стоят за детей до конца. А не мужчины уже давно".

"В вашем идеальном мире все так круто. Если бы все мужчины сделали хоть половину того, что вы говорите, не было бы в нашем мире соло мам!"

"Мужчина любит ребенка через женщину: любит женщину – любит ее ребенка, не любит женщину – не любит ребенка. Мужчины бросают своих детей и воспитывают чужих очень часто".

Ранее предложение узаконить "институт токал" прокомментировала депутат Сената Жанна Асанова. Она напомнила, что "у нас в Конституции закреплен институт супружества, там все прописано". Все остальное, по ее словам, – лишь мнение. Также депутат добавила, что она "за светские отношения в браке".