В Семее вынесли приговор мужчине, переехавшему на машине свою подругу

В Семее суд рассмотрел резонансное уголовное дело по факту гибели Дианы Сулейменовой, которую сбил на машине ее приятель, передает корреспондент Zakon.kz.

Диана Сулейменова умерла от множественных ушибов и гематом 15 декабря 2023 года в больнице. Досудебное и судебное расследование продолжалось семь месяцев. И сегодня, 16 июля, суд поставил в этом деле точку, приговорив 32-летнего мужчину к 9,5 годам лишения свободы.



"Признать гражданина Галушкина А. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 106 части 3 УК РК и назначить ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества", – озвучили приговор в суде, который пока не вступил в законную силу.

Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, суд постановил взыскать 7,1 млн тенге морального и материального ущерба в пользу матери погибшей девушки, и еще 5 млн тенге морального ущерба в адрес ее 13-летнего сына, который остался без мамы.

Автомобиль осужденного признан орудием убийства и конфискован.

Семейчанка Диана Сулейменова умерла 15 декабря в больнице, куда ее госпитализировали на машине скорой помощи с многочисленными ушибами и гематомами. Галушкин сам вызвал бригаду медиков и рассказал, что между ними произошла ссора на почве ревности. Они якобы вышли во двор поговорить, девушка стала убегать от него, споткнулась и, кувыркнувшись через голову, получила несовместимые с жизнью травмы. Анализы мочи и крови показали, что девушка алкоголь не употребляла.

Как выяснилось позже в ходе следствия, действия разворачивались иначе и более драматично. На камерах видеонаблюдения зафиксировано, как парень удалился на своем автомобиле, а его девушка вышла на дорогу, чтобы уговорить выпившего возлюбленного не ехать за рулем. Перед этим, по словам осужденного, он употребил немного пива.

Что именно произошло дальше, остается загадкой. Видеофиксации нет, регистратора не автомобиле Галушкина тоже.

По словам осужденного, Диана залезла на капот в позе свадебной куклы и отказывалась слезать, пока он не отгонит автомобиль в безопасное место.

"Мы вышли во двор, где у меня на прогреве стояла машина, я сел и уехал. Когда увидел ее, идущую по дороге, подумал – развернусь и увезу ее домой. Она сразу села на капот с левой стороны. Когда я заметил, что Диана исчезает с капота, я сразу остановился. Вышел, обошел машину, она находилась с левой стороны у заднего бампера. Я подошел к ней, увидел, что у нее из носа идет кровь, и вызвал скорую. Это было в 1:52 15 декабря", – рассказал перед вынесением приговора Галушкин и попросил прощения у родных Дианы.

По словам мужчины, у него не было злого умысла. Поэтому, пользуясь последним словом, он попросил вынести наказание не по статье 106 части 3 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", повлекшее смерть по неосторожности, а по статье 104 УК РК – "Причинение смерти по неосторожности".

Сторона пострадавшей, изучив видеокадры, заявила в суде, что девушка не могла и не собиралась лезть на капот. Парень протащил девушку по земле или выкинул на землю на повороте.



"У нее вся спина в ссадинах и царапинах была. На коленках ушибы. На голове гематомы", – рассказала корреспонденту мама погибшей Елена Котова.

Девушка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Врачи готовили ее к операции, но 33-летняя Диана Сулейменова не справилась с полученными травмами. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Согласно заключению экспертов, под твердой мозговой оболочкой скопилось около 70 мл крови.

Дело Дианы Сулейменовой вызвало большой резонанс после обращения ее матери Елены Котовой к общественности и СМИ, и размещения в социальных сетях кадров с камер видеонаблюдения.

Суд пришел к выводу, что деяния Галушкина носят умышленный характер.

"Причинение смерти не охватывалось умыслом виновного, однако он предвидел возможность ее наступления, но самонадеянно рассчитывал на ее предотвращение. Не предвидел, но должен был предвидеть наступление смерти. Это ограничивает данный состав как от убийства, так и от причинения смерти по неосторожности, то есть статьи 104 УК РК", – пояснила приговор судья.

Во время судебного расследования государственный обвинитель просил назначить 10 лет лишения свободы.

Накануне в Павлодаре вынесен приговор по громкому делу Миланы Давыдовой. Матери погибшей насильственной смертью девочки назначили 20 лет лишения свободы, а ее сожителю - пожизненное заключение.

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