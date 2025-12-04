#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Мир

Золотую шахту в Австралии накрыла песчаная буря

Песчаная буря в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 05:15 Фото: pixabay
На днях австралийские шахтеры попали в песчаную бурю в пустыне Танами в Северных Территориях, сообщает Zakon.kz.

К счастью, никто из рабочих не пострадал, передает The Guardian. Хотя видимость в эпицентре шторма была хорошей, а ветер – слабым, последовавшие за этим гром и молнии заставили шахтеров укрыться внутри.

"Она напомнила нам скалу Улуру высотой 348 метров в Северных Территориях Австралии. Одни только ее размер и ширина чего стоят. Она просто на нас летела", – поделился впечатлениями, попавший вместе со своими коллегами в бурю шахтер Лахлан Маркант.

Когда через час буря утихла, на площадку обрушился мутный дождь.

"В районах с низким уровнем осадков такие явления происходят почти ежемесячно", – говорят австралийские климатологи.

На промышленных предприятиях Японии также кипит работа. Бренд Century, недавно выделенный Toyota в отдельное ультра-премиальное подразделение, представил обновленную версию своего классического седана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Египет накрыла мощная песчаная буря
07:40, 01 мая 2025
Египет накрыла мощная песчаная буря
Мексику накрыла мощная песчаная буря
06:55, 21 апреля 2025
Мексику накрыла мощная песчаная буря
Мощная песчаная буря накрыла Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая
11:31, 13 апреля 2024
Мощная песчаная буря накрыла Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая
