Золотую шахту в Австралии накрыла песчаная буря

На днях австралийские шахтеры попали в песчаную бурю в пустыне Танами в Северных Территориях, сообщает Zakon.kz.

К счастью, никто из рабочих не пострадал, передает The Guardian. Хотя видимость в эпицентре шторма была хорошей, а ветер – слабым, последовавшие за этим гром и молнии заставили шахтеров укрыться внутри.

"Она напомнила нам скалу Улуру высотой 348 метров в Северных Территориях Австралии. Одни только ее размер и ширина чего стоят. Она просто на нас летела", – поделился впечатлениями, попавший вместе со своими коллегами в бурю шахтер Лахлан Маркант.

Когда через час буря утихла, на площадку обрушился мутный дождь.

"В районах с низким уровнем осадков такие явления происходят почти ежемесячно", – говорят австралийские климатологи.

На промышленных предприятиях Японии также кипит работа. Бренд Century, недавно выделенный Toyota в отдельное ультра-премиальное подразделение, представил обновленную версию своего классического седана.