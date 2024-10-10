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Более 100 енотов осадили дом жительницы США, которая их подкармливала

Более 100 енотов осадили дом жительницы США, которая их подкармливала, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 06:20 Фото: офис шерифа округа Китсап
Жительница США из Поулсбо, штат Вашингтон, обратилась за помощью к шерифу округа, который направил своих помощников. Кормление диких енотов в течение 35 лет возле ее дома казалось достаточно безобидным, пока около 100 енотов не окружили ее дом и не потребовали еды, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, женщина, имя которой не разглашается, оказалась фактически в ловушке в своем доме поскольку животные вели себя агрессивно. Она позвонила в офис шерифа, сказав, что еноты находятся вокруг ее дома днем и ночью после того, как их популяция резко возросла.

Шериф отправил своих помощников на помощь женщине.

"Они были в шоке. Они никогда не видели столько енотов в одном месте. Никто никогда не помнит, чтобы его окружала стая енотов. Это было впервые", – сказал он телеканалу.

Офис шерифа даже опубликовал в социальных сетях необычные кадры, на которых еноты будто бы решили провести съезд на заднем дворе.

Соседи женщины тоже не в восторге от такого соседства с животными, которые могут быть опасны и которых часто называют мусорными бандитами из-за темного цвета шерсти вокруг глаз, делающего их похожими на воров в масках, или мусорными пандами из-за их склонности нырять в мусорные баки в поисках объедков.

Ранее появилась информация, что нападения ос грозят пострадавшим от наводнения в США массовой аллергией.

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