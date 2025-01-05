МВД России направило памятку казахстанским коллегам

Фото: polisia.kz

В полиции Атырауской области 5 января 2025 года рассказали о памятке, которую Министерство внутренних дел России направило коллегам в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о "гармале". "В адрес Министерства внутренних дел Республики Казахстан из МВД Российской Федерации поступила памятка об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркосодержащего растения "гармала" для граждан РК, въезжающих на территорию РФ, для предупреждения вовлечения их в наркопреступность", – сказано в сообщении ДП Атырауской области. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Атырау Облысы Полиция Департаменті (@police.atyrau) В Казахстане "гармала" носит название адыраспан. В России это растение попало в список запрещенных из-за того, что содержит психотропные алкалоиды. Летом 2024 года Генпрокуратура Казахстана обращалась к нашим гражданам из-за этого запрета.

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