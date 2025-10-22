#АЭС в Казахстане
Происшествия

Спецоперация МВД Казахстана в России: за что задержаны четыре гражданина РФ

сотрудники МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 17:10 Фото: polisia.kz
Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана ликвидировали транснациональную сеть интернет-мошенников в России. Об этом 22 октября 2025 года заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Подробностями спецоперации поделился заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев:

"21 октября в ходе служебной командировки сотрудниками Департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Управлением киберполиции МВД Российской Федерации по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ".

По данным спикера, в результате проведенной спецоперации у преступников изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.

"В изъятых ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для осуществления мошеннических звонков. На данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах. За противоправную деятельность задержано четыре гражданина Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств".Аслан Ускембаев

Как отметил замначальника департамента МВД РК, совместные действия позволили пресечь канал поставки и деятельность транснациональной организованной группы, предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в мошеннические схемы и нанести ощутимый удар по международной киберпреступности.

7 октября 2025 года стало известно, что казахстанские силовики с помощью ИИ пресекли работу мошеннических сетей в России и Украине.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
