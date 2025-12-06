Лондонский Тауэр закрыли из-за атаки на витрину с государственной короной

Историческая крепость на берегу Темзы Лондонский Тауэр закрыли для посетителей из-за того, что активисты измазали десертами витрину с императорской государственной короной, сообщает Zakon.kz.

По информации Ground News, четырех подозреваемых уже задержали.

По словам очевидцев, активисты бросали еду в стекло. Витрину украсили разводы яблочного крамбла и заварного крема. Обстоятельства инцидента и степень повреждений витрины устанавливаются.

Согласно данным издания, акцию протеста организовало движение гражданского неповиновения, которое требует учреждения Палаты народа в стране. Речь идет об ассамблее непрофессиональных политиков, которая будет вырабатывать предложения по решению общенациональных проблем параллельно Палате общин и Палате лордов парламента.

Отметим, что в 2023 году экоактивисты в ряде европейских стран совершили серию нападений на музейные предметы искусства. В частности, в Лондоне разбили защитное стекло картины Веласкеса.