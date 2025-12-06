#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.49
587.73
6.57
Мир

Лондонский Тауэр закрыли из-за атаки на витрину с государственной короной

Тауэр закрыли из-за атаки активистов, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 20:33 Фото: wikipedia
Историческая крепость на берегу Темзы Лондонский Тауэр закрыли для посетителей из-за того, что активисты измазали десертами витрину с императорской государственной короной, сообщает Zakon.kz.

По информации Ground News, четырех подозреваемых уже задержали.

По словам очевидцев, активисты бросали еду в стекло. Витрину украсили разводы яблочного крамбла и заварного крема. Обстоятельства инцидента и степень повреждений витрины устанавливаются.

Согласно данным издания, акцию протеста организовало движение гражданского неповиновения, которое требует учреждения Палаты народа в стране. Речь идет об ассамблее непрофессиональных политиков, которая будет вырабатывать предложения по решению общенациональных проблем параллельно Палате общин и Палате лордов парламента.

Отметим, что в 2023 году экоактивисты в ряде европейских стран совершили серию нападений на музейные предметы искусства. В частности, в Лондоне разбили защитное стекло картины Веласкеса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Человеческий череп нашли на витрине благотворительного магазина в США
09:45, 10 ноября 2023
Человеческий череп нашли на витрине благотворительного магазина в США
Гренада планирует отказаться от присяги на верность британской короне
00:40, 09 августа 2025
Гренада планирует отказаться от присяги на верность британской короне
Киркоров готов передать свои трон и корону
04:35, 19 декабря 2022
Киркоров готов передать свои трон и корону
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: