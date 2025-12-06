О чем Трамп и Роналду поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что поговорил по телефону с футболистом сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Truth Social он написал, что таким образом спортсмен поблагодарил политика за экскурсию.

"Криштиану Роналду, великий футболист, только что позвонил мне, чтобы поблагодарить за экскурсию по Белому дому и Овальному кабинету на этой неделе. Какой же он невероятный парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает", – написал президент.

18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду – это португальский футболист Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, один из величайших игроков в истории футбола, атакующий полузащитник/нападающий, капитан сборной Португалии и игрок саудовского клуба "Аль-Наср", известный своими невероятными голами, рекордами и многочисленными трофеями, включая "Золотые мячи".

Ранее сообщалось, что Роналду и чемпион UFC стали совладельцами бойцовского промоушена.