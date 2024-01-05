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Криштиану Роналду выиграл награду имени Диего Марадоны

футболист Фото: Instagram/cristiano
Футболист саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет "Евро-Футбол.Ру", форвард получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. 38-летний португалец записал на свой счет 54 гола. Вслед за ним располагаются форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча. Роналду получит награду на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае 19 января.

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".

В последнем матче 2023 года "Аль-Наср" обыграл в чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Таавун" со счетом 4:1, а Роналду отметился забитым мячом.

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