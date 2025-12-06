#Казахстан в сравнении
Мир

Студент шокировал даже суд: в США парень поджег бездомного в метро

студент поджог бездомного в метро безо всяких видимых причин, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 01:25 Фото: pixabay
В Нью-Йорке студент Хайрам Карреро обвиняется в поджоге спящего пассажира в городском метрополитене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror со ссылкой на следствие, молодой человек поджег лист бумаги и подкинул его рядом с 56-летним мужчиной, который спал. Проснувшись, мужчина оказался охвачен огнем, но успел выбраться на платформу следующей станции, где его заметили полицейские и потушили пламя.

Согласно данным издания, пострадавший получил тяжелые ожоги и попал в больницу в критическом состоянии, но позже его состояние стабилизировалось.

Отмечается, что подозреваемый, который ухаживает за матерью-инвалидом и не имеет судимостей, вызвал у судьи недоумение, так как никто не смог объяснить, что могло побудить студента поджигать людей в три часа ночи.

Карреро был заключен под стражу. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Судебное заседание по делу назначено на 4 января.

Ранее сообщалось, что подростка из Актобе подозревают в убийстве матери.

Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
