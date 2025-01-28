В метро Алматы начали устанавливать ограждения

В Алматинском метрополитене для обеспечения безопасности пассажиров начали установку ограждений, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 января 2025 года, стало известно из Instagram метро Алматы.

"На станциях метро начата работа по установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров. По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла. Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

10 декабря 2024 года в Алматинском метрополитене на станции "Абай" произошел несчастный случай – на рельсы упал слабовидящий пассажир, который от полученных травм скончался. Позднее в администрации метрополитена рассказали подробности инцидента.