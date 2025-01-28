#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Общество

В метро Алматы начали устанавливать ограждения

Метро, вагоны метрополитена, общественный транспорт, работники метро, метрополитен, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 15:07 Фото: Zakon.kz
В Алматинском метрополитене для обеспечения безопасности пассажиров начали установку ограждений, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 января 2025 года, стало известно из Instagram метро Алматы.

"На станциях метро начата работа по установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров. По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла. Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

10 декабря 2024 года в Алматинском метрополитене на станции "Абай" произошел несчастный случай – на рельсы упал слабовидящий пассажир, который от полученных травм скончался. Позднее в администрации метрополитена рассказали подробности инцидента.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Пять фраз, которые должны насторожить казахстанцев
Общество
15:08, Сегодня
Пять фраз, которые должны насторожить казахстанцев
Саткалиев рассказал, когда ожидать рост цен на ГСМ
Общество
15:00, Сегодня
Саткалиев рассказал, когда ожидать рост цен на ГСМ
Проведут ли в Казахстане референдум по строительству второй АЭС
Общество
14:40, Сегодня
Проведут ли в Казахстане референдум по строительству второй АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: