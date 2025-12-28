#Казахстан в сравнении
Мир

Великое замещение уже произошло: Илон Маск сделал громкое заявление о демографии в Европе

Илон Маск заявил, что &quot;великое замещение&quot; населения Европы уже произошло, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 09:51 Фото: flickr
Американский предприниматель Илон Маск считает, что "великое замещение" населения Европы уже произошло, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter), поддержав пост популярного американского блогера и криптопредпринимателя Марио Науфала. Блогер отметил, что лишь небольшая часть несовершеннолетних в Брюселе имеют бельгийское происхождение, в то время как подавляющее большинство приезжает из-за пределов Европы, в режиме реального времени меняя состав будущего населения.

"Демографическая замена в Брюсселе: отрицание больше невозможно – трое из четырех детей имеют неевропейское происхождение. (...) Это произошло не случайно, а в результате целенаправленных политических решений, принятых политической элитой, которая отвергла предупреждения как "мифы". (...) Когда столица достигает точки, когда большая часть ее населения перестает разделять исторические, культурные и гражданские корни, интеграция становится иллюзией", – написал Науфал.

Маск в ответ тоже привел известные ему данные.


"73% детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло", – написал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым богатым миллиардером.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
