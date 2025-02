Илон Маск призвал к закрытию "Радио Свобода" и "Голоса Америки"

Об этом он написал 9 февраля в соцсети Х.

"Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1 млрд в год из бюджета США", – написал Маск. Он также поддержал идею их закрытия, отметив: "Да, закройте их… Их больше никто не слушает".

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91