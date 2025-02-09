Илон Маск призвал к закрытию "Радио Свобода" и "Голоса Америки"

Американский предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой медиакорпораций "Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что они нецелесообразно расходуют средства налогоплательщиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал 9 февраля в соцсети Х.

"Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1 млрд в год из бюджета США", – написал Маск. Он также поддержал идею их закрытия, отметив: "Да, закройте их… Их больше никто не слушает".

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91 — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2025

Ранее сообщалось, что суд ограничил доступ к системе госплатежей для Илона Маска и его команды.

