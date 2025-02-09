#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Мир

Илон Маск призвал к закрытию "Радио Свобода" и "Голоса Америки"

Илон Маск призвал к закрытию &quot;Радио Свобода&quot; и &quot;Голоса Америки&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 01:50 Фото: Facebook/Donald J. Trump
Американский предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой медиакорпораций "Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что они нецелесообразно расходуют средства налогоплательщиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал 9 февраля в соцсети Х.

"Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1 млрд в год из бюджета США", – написал Маск.  Он также поддержал идею их закрытия, отметив: "Да, закройте их… Их больше никто не слушает".

Ранее сообщалось, что суд ограничил доступ к системе госплатежей для Илона Маска и его команды. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Обезьяна оставила Шри-Ланку без света
Мир
02:52, 10 февраля 2025
Обезьяна оставила Шри-Ланку без света
Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США
Мир
17:50, 09 февраля 2025
Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США
Итальянка случайно упала в музее и повредила картину стоимостью несколько тысяч евро
Мир
17:13, 09 февраля 2025
Итальянка случайно упала в музее и повредила картину стоимостью несколько тысяч евро
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: