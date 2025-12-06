Бывшую королеву красоты обвиняют в убийстве полуторагодовалого ребенка

В США идет судебное разбирательство по делу Тринити Поуг, бывшей победительницы конкурса красоты, обвиняемой в убийстве полуторагодовалого ребенка своего партнера, сообщает Zakon.kz.

По данным People, трагедия произошла в январе 2024 года в общежитии Юго-Западного государственного университета Джорджии, где 18-летняя студентка жила на тот момент.

По версии прокуратуры, Поуг нанесла ребенку по имени Джей Ди удары тупым предметом по голове и телу, что привело к смертельным травмам мозга и внутренних органов.

Первоначально обвиняемая утверждала, что мальчик потерял сознание после того, как ел чипсы, а затем сообщила, что он якобы упал с кровати. Судебно-медицинская экспертиза опровергла обе версии.

В деле фигурируют записи из телефона Поуг, где она жаловалась на сложности ухода за ребенком и интересовалась последствиями кровоизлияний в мозг у младенцев. Ранее Поуг носила титул "Мисс Доналсонвилл", которого ее лишили после ареста. Обвиняемой грозит длительный срок лишения свободы.

