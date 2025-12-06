#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.49
587.73
6.57
Мир

Бывшую королеву красоты обвиняют в убийстве полуторагодовалого ребенка

Корона, рука, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 04:59 Фото: freepik
В США идет судебное разбирательство по делу Тринити Поуг, бывшей победительницы конкурса красоты, обвиняемой в убийстве полуторагодовалого ребенка своего партнера, сообщает Zakon.kz.

По данным People, трагедия произошла в январе 2024 года в общежитии Юго-Западного государственного университета Джорджии, где 18-летняя студентка жила на тот момент.

По версии прокуратуры, Поуг нанесла ребенку по имени Джей Ди удары тупым предметом по голове и телу, что привело к смертельным травмам мозга и внутренних органов.

Первоначально обвиняемая утверждала, что мальчик потерял сознание после того, как ел чипсы, а затем сообщила, что он якобы упал с кровати. Судебно-медицинская экспертиза опровергла обе версии.

В деле фигурируют записи из телефона Поуг, где она жаловалась на сложности ухода за ребенком и интересовалась последствиями кровоизлияний в мозг у младенцев. Ранее Поуг носила титул "Мисс Доналсонвилл", которого ее лишили после ареста. Обвиняемой грозит длительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США парень поджог бездомного в метро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Определилась первая в мире цифровая королева красоты
07:07, 11 июля 2024
Определилась первая в мире цифровая королева красоты
Две победительницы конкурсов красоты в США отказались от титулов
21:20, 15 мая 2024
Две победительницы конкурсов красоты в США отказались от титулов
Застал с младшим братом: за жестокое убийство бывшей жены судят казахстанца
15:56, 29 октября 2025
Застал с младшим братом: за жестокое убийство бывшей жены судят казахстанца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: