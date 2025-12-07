Чудовищный случай: во Франции отец и дочь вместе насиловали общих детей

В городе Брест на западе Франции раскрыто шокирующее преступление. 58-летний мужчина и его 33-летняя дочь, проживавшие в инцестуозных отношениях, систематически подвергали сексуализированному насилию троих детей, рожденных от их связи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, 6 декабря стало известно, что мужчина изначально совратил собственную дочь, в результате чего она родила от него троих детей – 11-летнего мальчика и двух 8-летних девочек-близнецов.

Впоследствии преступники начали подвергать сексуализированному насилию и своего сына, принуждая мать ребенка (она же дочь главного фигуранта) участвовать в этих чудовищных действиях.

Расследование жестоких преступлений началось после того, как один из детей рассказал о происходящем представителям соцслужб. Во время проверки выяснилось, что насилие над несовершеннолетними длилось нескольких лет, практически ежедневно.

По решению властей все трое детей незамедлительно изъяты из семьи и переданы под опеку службы защиты детства (ASE). Представители прокуратуры сообщили, что показания детей уже на предварительном этапе расследования подтверждают все факты насилия.

