Мир

Мощное землетрясение произошло близ Аляски

трещины на земле, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 09:40 Фото: freepik (сгенерировано ИИ)
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в отдаленном районе недалеко от границы США и Канады, сообщает Zakon.kz.

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло в отдаленном районе недалеко от границы между Аляской (США) и канадской территорией Юкон. Предупреждение о цунами не объявлялось, и официальные лица заявили, что немедленных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, пишет The Guardian 7 декабря 2025 года.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло примерно в 370 км к северо-западу от Джуно, Аляска, и в 250 км к западу от Уайтхорса, Юкон.

В Уайтхорсе сержант Королевской канадской конной полиции Калиста Маклеод сообщила, что в отряд поступило два звонка по номеру 911 о землетрясении.

Элисон Бёрд, сейсмолог из Министерства природных ресурсов Канады, сообщила, что часть Юкона, наиболее пострадавшая от землетрясения, – гористая и малонаселенная.

"В основном люди сообщают о падении вещей с полок и стен. Мы не видели никаких структурных повреждений", – сказала Бёрд.

Ближайший к эпицентру канадский населенный пункт – Хайнс-Джанкшен – находится примерно в 130 километрах. По данным Бюро статистики Юкона, численность его населения в 2022 году составляла 1018 человек.

Землетрясение произошло примерно в 91 километре от города Якутат на Аляске, где, по данным Геологической службы США, проживает 662 человека.

Землетрясение произошло на глубине около 10 километров, за ним последовало несколько более слабых толчков.

Ночью 6 декабря от землетрясения в Узбекистане проснулись жители Шымкента и Тараза.

