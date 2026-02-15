Мощное землетрясение "взволновало" Тихий океан
По данным Gismeteo, эпицентр подземных толчков располагался в 53 км к северо-западу от Порт-Олри. Очаг сейсмического события залегал на глубине всего 10 км. Колебания земной коры были зафиксированы 14 февраля в 02:27 по Гринвичу.
О пострадавших и разрушениях сведений нет.
Жители прибрежного курорта Порт-Олри описали это землетрясение как "очень сильное". По их словам, тряска длилась около минуты. Некоторое время сотрясались мебель и предметы в домах.
Предупреждение о цунами или оповещение не были выпущены.
Вануату с населением около 320 тыс. человек расположено вдоль Тихоокеанского огненного кольца – высокоактивной сейсмической зоны, простирающейся через Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский бассейн. Там часто наблюдаются землетрясения.
