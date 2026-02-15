#Казахстан в сравнении
Мир

Мощное землетрясение "взволновало" Тихий океан

Цунами, дома, стихия, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 07:20 Фото: freepik
Геологическая служба США зафиксировала у берегов тихоокеанского государства Вануату землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Zakon.kz.

По данным Gismeteo, эпицентр подземных толчков располагался в 53 км к северо-западу от Порт-Олри. Очаг сейсмического события залегал на глубине всего 10 км. Колебания земной коры были зафиксированы 14 февраля в 02:27 по Гринвичу.

О пострадавших и разрушениях сведений нет.

Жители прибрежного курорта Порт-Олри описали это землетрясение как "очень сильное". По их словам, тряска длилась около минуты. Некоторое время сотрясались мебель и предметы в домах.

Предупреждение о цунами или оповещение не были выпущены.

Вануату с населением около 320 тыс. человек расположено вдоль Тихоокеанского огненного кольца – высокоактивной сейсмической зоны, простирающейся через Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский бассейн. Там часто наблюдаются землетрясения.

Ранее мы писали о том, что алматинцам предлагают ощутить "землетрясение".

Аксинья Титова
