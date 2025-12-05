От землетрясения в Узбекистане проснулись жители Шымкента и Тараза
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, эпицентр расположен в 565 км на юго-западе от города Алматы на территории Узбекистана. В городах Тараз и Шымкент расчетная интенсивность составила по два балла.
Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.
"Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений", – говорится в сообщении.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.
"Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная".МЧС РК
По данным СМИ Узбекистана, эпицентр располагался в Папском районе Наманганской области. Магнитуда 4,5. Глубина 17 км. Сила толчков в эпицентре – пять баллов.
Ночной опрос Telegram-канала Shymkent Online показал, что жители третьего мегаполиса Казахстана почувствовали землетрясение. Многие стали делиться эмоциями и своими переживаниями.
Фото: Telegram/Shymkent Online
