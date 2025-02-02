В отношении супруги Нетаньяху в Израиле начали расследование

В отношении Сары Нетаньяху, супруги премьер-министра Израиля, начато расследование. Ее обвиняют в том, что она пыталась запугивать свидетеля и вмешиваться в судебный процесс по трем делам о злоупотреблениях против ее мужа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Times of Israel со ссылкой на телеканал N12, предполагается, что жена премьера поручала помощнику ее мужа организовать протесты, чтобы оказать давление на свидетеля по одному из трех дел, в рамках которых Нетаньяху дает показания в суде.

27 января в Окружном суде Тель-Авива после длившегося почти месяц перерыва возобновились заседания с участием премьера по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения. Нетаньяху стал первым действующим главой израильского правительства, который дает показания перед судьями.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. В настоящий момент слушания проходят в здании Окружного суда Тель-Авива, так как в нем есть подземное помещение, защищенное от возможных ракетных обстрелов.

Премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

2 января 2025 года Нетаньяху удалили предстательную железу. После операции политик ненадолго покинул больницу для проведения решающего голосования по закону о бюджете, чтобы гарантировать его одобрение. Затем он вернулся в медицинский центр.

