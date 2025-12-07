На рождественском празднике во Франции в толпу влетела машина

Автомобиль влетел в толпу на рождественском мероприятии во французском Сент-Анне, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда местные жители готовили площадку для праздничных мероприятий на площади Шельшер. По данным очевидцев, водитель седана – 45-летний местный житель. Он двигался по площади, затем машина резко ускорилась и направилась к группе людей возле фудтрака. Люди не успели среагировать из-за хаотичной траектории автомобиля.

Водитель остался на месте и был задержан. Первичные анализы показали превышение уровня алкоголя и наличие наркотиков. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Среди шестерых погибших и 27 раненых есть дети. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

