Мир

Иранскую спортсменку арестовали за акробатические трюки без хиджаба

Скейт, девушка, катание, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 05:40 Фото: pexels
Тхэквондистку и тренера по гимнастике из Тегерана (Иран) Ханию Шариати Рудпошти задержали после публикации видео, где она выполняла акробатические движения в общественных местах без хиджаба, сообщает Zakon.kz.

По данным Iran International, норвежская организация Hengaw Organization for Human Rights сообщила, что арест спортсменки произошел в воскресенье вечером.

Фото: hengaw.net

Группа со ссылкой на информированный источник сообщила, что арест связан с уличным представлением, которое было признано нарушением правил ношения одежды в общественных местах. Организация добавила, что Шариати разрешили коротко поговорить по телефону с семьей после задержания, но ее нынешнее местонахождение неизвестно.

Хенгау также заявила, что после ареста аккаунты Шариати в социальных сетях, включая страницу в Instagram с примерно 160 тыс. подписчиков, взяли под контроль сотрудники служб безопасности.

В последние недели высокопоставленные иранские чиновники неоднократно призывали к более строгому соблюдению законов о хиджабе. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди-Азад заявил, что соблюдение исламских норм ношения одежды является религиозным долгом, и что прокуроры обязаны решительно пресекать несоблюдение этих норм.

Ранее сообщалось, что стилист из Ирана прославилась умением создавать невероятные прически.

Аксинья Титова
