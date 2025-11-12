Иранскую спортсменку арестовали за акробатические трюки без хиджаба

Тхэквондистку и тренера по гимнастике из Тегерана (Иран) Ханию Шариати Рудпошти задержали после публикации видео, где она выполняла акробатические движения в общественных местах без хиджаба, сообщает Zakon.kz.

По данным Iran International, норвежская организация Hengaw Organization for Human Rights сообщила, что арест спортсменки произошел в воскресенье вечером.

Фото: hengaw.net

Группа со ссылкой на информированный источник сообщила, что арест связан с уличным представлением, которое было признано нарушением правил ношения одежды в общественных местах. Организация добавила, что Шариати разрешили коротко поговорить по телефону с семьей после задержания, но ее нынешнее местонахождение неизвестно.

Хенгау также заявила, что после ареста аккаунты Шариати в социальных сетях, включая страницу в Instagram с примерно 160 тыс. подписчиков, взяли под контроль сотрудники служб безопасности.

В последние недели высокопоставленные иранские чиновники неоднократно призывали к более строгому соблюдению законов о хиджабе. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди-Азад заявил, что соблюдение исламских норм ношения одежды является религиозным долгом, и что прокуроры обязаны решительно пресекать несоблюдение этих норм.

