Иранскую спортсменку арестовали за акробатические трюки без хиджаба
По данным Iran International, норвежская организация Hengaw Organization for Human Rights сообщила, что арест спортсменки произошел в воскресенье вечером.
Фото: hengaw.net
Группа со ссылкой на информированный источник сообщила, что арест связан с уличным представлением, которое было признано нарушением правил ношения одежды в общественных местах. Организация добавила, что Шариати разрешили коротко поговорить по телефону с семьей после задержания, но ее нынешнее местонахождение неизвестно.
Хенгау также заявила, что после ареста аккаунты Шариати в социальных сетях, включая страницу в Instagram с примерно 160 тыс. подписчиков, взяли под контроль сотрудники служб безопасности.
В последние недели высокопоставленные иранские чиновники неоднократно призывали к более строгому соблюдению законов о хиджабе. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди-Азад заявил, что соблюдение исламских норм ношения одежды является религиозным долгом, и что прокуроры обязаны решительно пресекать несоблюдение этих норм.
Ранее сообщалось, что стилист из Ирана прославилась умением создавать невероятные прически.