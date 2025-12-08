#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Мир

Синие собаки-мутанты в Чернобыле: ученые раскрыли загадку

Чернобыль, собаки, мутанты, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 01:51 Фото: pixabay
В Чернобыльской зоне отчуждения появились собаки ярко-синего цвета, их фотографии вызвали ажиотаж в соцсетях и обсуждения о возможной мутации. Однако ученые объяснили необычный окрас животных куда более приземленной причиной, сообщает Zakon.kz.

Снимки волонтерской организации Dogs of Chernobyl, на которых запечатлены собаки с насыщенным голубым и синим оттенком шерсти, разлетелись по интернету в октябре и вызвали волну догадок. Пользователи предполагали влияние химикатов, журналисты обсуждали возможные последствия радиации, а некоторые публичные фигуры заявляли, что животных "могли специально покрасить".

Однако, как сообщает Fox News со ссылкой на биолога Университета Южной Каролины Тимоти Муссо, необычный цвет шерсти объясняется куда более бытовым фактором.

По словам ученого, собаки могли окраситься в синий после того, как оказались в содержимом переносных биотуалетов.

"Вероятнее всего, был опрокинут переносной туалет, и животные, как это часто бывает, начали копаться в отходах. Синий оттенок – просто следствие негигиеничного поведения собак", – заявил Муссо.

Ранее исследователи из США изучали популяцию собак, проживающих в зоне отчуждения. Несмотря на отсутствие визуальных изменений, в их ДНК обнаружены значительные особенности, связанные с длительным воздействием радиационной среды. Но синий окрас, по словам специалистов, к этой категории не относится.

Ранее группа МАГАТЭ после комплексной оценки безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС заявила, что саркофаг утратил функции безопасности и требует реконструкции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Каких мутантов находят ученые в Чернобыле
09:24, 01 апреля 2025
Каких мутантов находят ученые в Чернобыле
Об уникальных свойствах лягушек из Чернобыля рассказали ученые
10:03, 10 ноября 2024
Об уникальных свойствах лягушек из Чернобыля рассказали ученые
Ученые обнаружили уникальную ярко-оранжевую акулу
08:48, 28 августа 2025
Ученые обнаружили уникальную ярко-оранжевую акулу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: