Синие собаки-мутанты в Чернобыле: ученые раскрыли загадку

В Чернобыльской зоне отчуждения появились собаки ярко-синего цвета, их фотографии вызвали ажиотаж в соцсетях и обсуждения о возможной мутации. Однако ученые объяснили необычный окрас животных куда более приземленной причиной, сообщает Zakon.kz.

Снимки волонтерской организации Dogs of Chernobyl, на которых запечатлены собаки с насыщенным голубым и синим оттенком шерсти, разлетелись по интернету в октябре и вызвали волну догадок. Пользователи предполагали влияние химикатов, журналисты обсуждали возможные последствия радиации, а некоторые публичные фигуры заявляли, что животных "могли специально покрасить".

Several stray dogs near the Chernobyl nuclear power plant have mysteriously turned blue, baffling caretakers from the Dogs of Chernobyl group.



Genetic studies show these dogs have developed resistance to radiation and heavy metals over the years.pic.twitter.com/U6OyNq02ZT — Massimo (@Rainmaker1973) October 29, 2025

Однако, как сообщает Fox News со ссылкой на биолога Университета Южной Каролины Тимоти Муссо, необычный цвет шерсти объясняется куда более бытовым фактором.

По словам ученого, собаки могли окраситься в синий после того, как оказались в содержимом переносных биотуалетов.

"Вероятнее всего, был опрокинут переносной туалет, и животные, как это часто бывает, начали копаться в отходах. Синий оттенок – просто следствие негигиеничного поведения собак", – заявил Муссо.

Ранее исследователи из США изучали популяцию собак, проживающих в зоне отчуждения. Несмотря на отсутствие визуальных изменений, в их ДНК обнаружены значительные особенности, связанные с длительным воздействием радиационной среды. Но синий окрас, по словам специалистов, к этой категории не относится.

Ранее группа МАГАТЭ после комплексной оценки безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС заявила, что саркофаг утратил функции безопасности и требует реконструкции.

