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Наука и технологии

Каких мутантов находят ученые в Чернобыле

Какие животные мутировали в Чернобыле, Чернобыльская АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 09:24 Фото: wikimedia
26 апреля 1986 года произошла страшная катастрофа на объекте атомной энергетики – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня, спустя десятилетия, в так называемую зону отчуждения часто заглядывают ученые, сообщает Zakon.kz.

В числе прочих их интересуют животные, которые демонстрируют поразительную адаптацию к радиации. РИА Новости собрал список наиболее "ярких" представителей животного мира, которые мутировали в Чернобыле.

Необычные черные лягушки

Испанские биологи из Университета Овьедо под руководством Хермана Оризаола обнаружили вокруг Чернобыльской АЭС большое количество древесных лягушек – квакш, необычного черного цвета. Ярко-зеленые от природы, они в прямом смысле потемнели, превратившись в "негров".

Во время исследования в болотах близ Чернобыля нашли около 200 квакш разных оттенков черного. Как оказалось, самые темные лягушки живут рядом с АЭС, и чем ближе, тем темнее.

Такими же чернокожими оказались и лягушки, обитающие в местах, наиболее загрязненных во время аварии 1986 года.

Как выяснилось, квакши научились вырабатывать меланин – пигмент, отвечающий за темный цвет кожи, который не только придает окраску, но и защищает от ультрафиолетового излучения и может уменьшать негативное воздействие радиации. Во время катастрофы у темных лягушек было больше шансов выжить и оставить потомство.

Годы спустя родилось уже много поколений квакш, и темная окраска постепенно стала нормой.

Волки-мутанты и странные собаки

Удивили ученых волки. Биологи из Принстонского университета еще в 2014 году начали изучать чернобыльских волков. На них надели специальные ошейники с трекерами и дозиметрами, чтобы отслеживать их перемещения и уровень радиации, которому они подвергаются. Также ученые забрали у волков анализы крови.

Оказалось, что иммунная система чернобыльских волков обеспечивает повышенную устойчивость к раку, получая количество радиоактивного излучения, более чем в шесть раз превышающего предельный безопасный уровень, установленный для людей.

То есть у волков выработался какой-то механизм защиты от этой страшной болезни, который пока остается загадкой.

Не отстают в стремлении приспособиться от волков и собаки. Ученые под руководством профессора Тимоти Муссо провели исследование ДНК более 300 собак из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и обнаружили, что их генетическая структура значительно отличается от обычных животных. Пока непонятно, как эти аномалии повлияли на животных.

Птицы тоже мутируют

В 2014 году международная команда ученых из Франции, Бельгии, Японии и США под руководством эколога-эволюциониста Тимоти Муссо из Университета Южной Каролины в результате проведенного исследования обнаружила, что в организмах птиц, поселившихся в районах с высоким уровнем радиации, появилось больше антиоксидантов, защищающих их от этой самой радиации.

Коровы и свиньи-мутанты

Однако далеко не все так радужно. Стоит напомнить о значительном росте числа генетических отклонений у сельскохозяйственных животных сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1989 и 1990 годах количество уродливых мутаций снова резко возросло. В 1990 году родилось около 400 уродливых животных, у большинства дефекты были настолько серьезными, что животные прожили всего несколько часов.

Ужасающие примеры отклонений, возникших в результате Чернобыльской катастрофы, включали пороки развития лица, лишние конечности, аномальную окраску и уменьшенный размер.

Чаще всего мутации у домашних животных наблюдались у крупного рогатого скота и свиней, а коровы, подвергшиеся облучению и получавшие радиоактивный корм, давали радиоактивное молоко.

Так что, несмотря на то что животный мир способен приспособиться к радиации, шутить с ней явно не стоит.

Червячки – "Супермены"

Но есть в зоне отчуждения существа, которым радиация, судя по всему, оказалась не страшна. Это черви-нематоды.

Профессор биологии из Нью-Йоркского университета Мэтью Рокман с коллегами собрал червей из почвы и с разных поверхностей в зоне радиоактивного загрязнения и чистой от радиации. Ученым не удалось обнаружить в геноме червей никаких следов радиационных повреждений. Эти маленькие создания оказались совершенно неуязвимы к радиации.

Похоже, что черви либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо изначально обладали способностью противостоять радиации.

13 марта 2025 года стало известно, что на третьем энергоблоке финской АЭС "Олкилуото", крупнейшем в Евросоюзе атомном реакторе, произошла утечка почти 100 кубометров слаборадиоактивного теплоносителя. Вещество просочилось в защитную оболочку, а затем попало в дренажную систему.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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