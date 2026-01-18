#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанские золотоискатели отделались штрафом в размере 41 286 тенге

Штраф за незаконную добычу золота, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 03:06 Фото: Zakon.kz
Суд в области Абай признал виновными в совершении административного правонарушения пять человек и назначил штраф в размере 41 286 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе рейда в Жарминском районе выявлены пять человек, занимавшихся поиском золота и других полезных ископаемых без соответствующих разрешений. У нарушителей изъяты металлоискатели, использовавшиеся для незаконной деятельности.

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 41 286 тенге. В доход государства у них также конфисковано оборудование.

"Незаконная добыча полезных ископаемых влечёт административную и уголовную ответственность", – предупредили в специализированной природоохранной прокуратуре области Абай .

В Жамбылской области суд вернул землю собственнику.

Фото Алия Абди
Алия Абди
