Мир

Редчайшую рыбу-убийцу акул поймал видеоблогер

видеоблогер с пойманной рыбой-пожирателем акул, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 16:32 Фото: Youtube/ kayak fishing Cornwall
У берегов Великобритании выловили чрезвычайно редкую рыбу, которая питается акулами, сообщает Zakon.kz.

The Sun пишет, что это доисторический вид, атлантическая рыба, известная под латинским названием Polyprion americanus. Ее также называют "затонувший окунь ". Это хищник, которого люди почти никогда не видят, потому что обитает на глубине сотен метров и может доживать до 100 лет.

Ведущий канала YouTube Kayak Fishing Cornwall Оуэн Мейтс поймал Polyprion americanus во время рыбалки, примерно в 16 км от берега в заливе Фалмут.

"Мы нацелились на синих акул, когда эта странная на вид рыба начала кружить вокруг лодки. Сначала мы понятия не имели, что это такое, но через несколько минут оно клюнуло на одну из акульих наживок – макрель-хлопушку – на моем удилище", – рассказал Оуэн.

Опытный рыбак признался, что "не мог поверить", когда увидел на конце своей лески такую ​​большую рыбу.

Длина этой рыбы составляет около 70-80 см, а предполагаемый вес – около 5,5 кг.

Сделав несколько фотографий, рыболовы вернули хищника в море.

"Только когда мы вернулись домой и проверили информацию в интернете, мы поняли, насколько это редкое явление. Единственная запись, которую мне удалось найти, датируется 2001 годом и сделана в середине Ла-Манша у побережья Пула", – отметил Оуэн.

"Затонувший окунь" – пожиратель акул. В интернете можно встретить видео, на котором он поедает акулу целиком. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, дистанционно управляемая камера запечатлела этот момент в районе, который исследователи изначально приняли за место кораблекрушения.

Вместо затонувшего корабля камера зафиксировала группу акул, "которые, судя по всему, были в состоянии неистовой охоты". Три хищника пожирали 2,5-метровую рыбу-меч, когда рядом проплыла гигантская рыба с целой акулой во рту. Ученые отметили, что, по всей видимости, "затонувший окунь" не смог самостоятельно полакомиться рыбой-меч, поэтому вместо этого напал на одну из акул.

Летом 2025-го алматинец отправился с друзьями в Средиземное море и подстрелил там 250-килограммового голубого тунца.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
