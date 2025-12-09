Мать убила своего младенца из-за пропажи грудного молока
В российском Петербурге заведено уголовное дело по факту убийства новорожденного, сообщает Zakon.kz.
По обвинению в преступлении задержана мать, пишет "РИА" со ссылкой на следственный комитет.
"Установлено, что днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался. Женщина 1989 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", – сообщает пресс-служба.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Источник "РИА" сообщил, что подозреваемой является Анастасия Скворцова – трансформационный коуч, автор курса по родовой системе. Источник в экстренных службах добавил, что из показаний женщины следует, "что у нее пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет вырастить своего 16-дневного младенца".
9 декабря тело новорожденного обнаружили в мусорном баке в Туркестанской области.
