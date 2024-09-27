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Казахстанец продавал свои внутренние органы за 9 млн тенге

Казахстанец продавал свои органы за 9 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 11:05 Фото: wikimedia
Житель Актобе пытался продать свои внутренние органы. По данному факту заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Прокуратуры Актюбинской области получили информацию о возможной незаконной сделке по реализации жителем города своих внутренних органов.

"25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", – сообщили в областной прокуратуре 27 сентября.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 116 УК – принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Летом 2024 года 18-летний парень скончался от полученных в ДТП травм. С согласия родственников у него изъяли печень, сердце и две почки. Эти органы были успешно пересажены четырем пациентам, длительное время ожидавшим донорские органы.

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