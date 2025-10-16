#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Легенда о мстительных слонах оказалась выдумкой

слон, выдумки, агрессия, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:40 Фото: pexels
Администрация зоопарка Алматы опубликовала познавательный ролик о слонах. Как оказалось, самые крупные наземные животные на Земле вовсе не мстители, а жертвы мифов и недопонимания, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что слоны известны своей отличной памятью, и многие считают, что они способны мстить за обиды.

Память слонов действительно выдающаяся, поскольку они способны надолго запоминать места с едой и водой, маршруты миграции, сородичей и даже людей. Это связано с их большим размером мозга, который превышает 5 кг, и наличием в нем особо развитого гиппокампа. Благодаря такой памяти слоны успешно ориентируются в суровых условиях, сохраняют социальные связи и учатся на прошлом опыте.

"Однако научные исследования показывают, что поведение слонов связано с их опытом и реакцией на стрессовые ситуации. Слоны могут помнить места, где они сталкивались с опасностью или болезнями, но мстить они не способны".Пресс-служба зоопарка Алматы

К тому же миф о мести привел к необоснованному страху и преследованию этих животных, особенно в регионах, где слоны подвергались конфликтам с людьми.

Слоны находятся под угрозой из-за браконьерства (особенно ради бивней) и потери среды обитания, а также из-за конфликтов с человеком. Африканские слоны в основном страдают от незаконной торговли слоновой костью, а азиатские слоны – от сокращения их ареалов и столкновений с людьми.

Вместо этого, как отмечают в зоопарке, следует сосредоточиться на защите их естественной среды обитания.

26 сентября стало известно, что в зоопарке Алматы случилось радостное событие – у пары амурских тигров, самца Бентли (6 лет) и самки Айки (5 лет), появились два тигренка-самца. Это первый приплод за последние годы, и два крепких, здоровых малыша стали важным вкладом в сохранение редкого вида.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
