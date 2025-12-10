#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Мир

Дверь туалета помешала Трампу общаться с журналистами в самолете

Интервью Трампа в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 08:39 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп общался с журналистами в салоне самолета во время перелета в Пенсильванию, но вынужденно отвлекся из-за двери туалета, сообщает Zakon.kz.

Курьезный эпизод мгновенно разлетелся по соцсетям. Судя по видео, в момент общения с прессой находящийся в туалете пассажир попытался выйти. Он слегка задел его дверью по плечу.

Трамп повернулся, узнал голос и поздоровался, после чего человек решил не выходить и закрыл дверь.

Диалог с прессой продолжился, но вскоре был прерван из-за зоны турбулентности. Тогда Трамп предложил всем занять свои места и ушел в свой отсек.

Трамп поставил Зеленскому ультиматум по мирным переговорам. Он надеется на положительный исход событий к 25 декабря.

Фото Алия Абди
Алия Абди
