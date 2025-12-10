Дверь туалета помешала Трампу общаться с журналистами в самолете
Курьезный эпизод мгновенно разлетелся по соцсетям. Судя по видео, в момент общения с прессой находящийся в туалете пассажир попытался выйти. Он слегка задел его дверью по плечу.
Трамп повернулся, узнал голос и поздоровался, после чего человек решил не выходить и закрыл дверь.
#BREAKING: LMFAO! Hilarious moment with President Trump on Air Force One as someone opens the bathroom door into him— Frank Kopylov (@Frank_Kopylov1) December 10, 2025
*Lavatory door opens*: "Hello! Somebody's in there. Come on out!"
*To the press*: "You're gonna have to take it easy on that thing! It's a government plane, but… pic.twitter.com/6ganljTgFi
Диалог с прессой продолжился, но вскоре был прерван из-за зоны турбулентности. Тогда Трамп предложил всем занять свои места и ушел в свой отсек.
