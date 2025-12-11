Казахстанца задержали за взлом счетов в Германии: ущерб – сотни тысяч евро
Казахстанца задержали за кражу денег со счетов граждан Германии, сообщает Zakon.kz.
Об этом 11 декабря 2025 года рассказали в Комитете национальной безопасности (КНБ) РК.
"9 декабря 2025 года КНБ при координации Генеральной прокуратуры РК совместно с Федеральной криминальной полицией Германии реализованы оперативные мероприятия по пресечению киберпреступной деятельности. Так, в Алматинской области выявлен и задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории ФРГ", – говорится в сообщении.
Ущерб от его деятельности предварительно составляет несколько сотен тысяч евро.
В результате обыска изъяли технические устройства хранения данных и другие вещественные доказательства.
Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее в КНБ сообщили об экстрадиции из-за границы бывшего адвоката столичной коллегии, находившегося в международном розыске.
