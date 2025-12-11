#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Туризм

Америка решила проверять соцсети иностранцев перед въездом

Въезд в США, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 06:55 Фото: Facebook/CBPgov
Власти США могут обязать иностранцев предоставлять данные о своей активности в соцсетях за последние пять лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в предложении, опубликованном Таможенно-пограничной службой США. Новые требования, как ожидается, коснутся путешественников, въезжающих по безвизовой программе. Речь идет о гражданах 42 стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Южная Корея и другие.

Сейчас участники программы безвизового въезда получают разрешение сроком на два года через систему электронного авторизационного контроля ESTA. Для регистрации достаточно указать контактные данные и внести 40 долларов. Теперь Таможенно-пограничная служба США предлагает расширить объем собираемой информации. В частности, у заявителей хотят запрашивать адреса электронной почты за последние десять лет, подробные данные о членах семьи и перечень аккаунтов в социальных сетях за пятилетний период.

Представители туристической отрасли, опрошенные изданием The New York Times, сообщили, что Таможенная служба не консультировалась с индустрией перед опубликованием предложения. Один из собеседников назвал инициативу "существенным усилением контроля" за иностранными посетителями. Юристы отмечают, что расширение перечня собираемых данных может увеличить сроки рассмотрения заявок и привести к росту числа случаев, когда путешественников направляют на дополнительную проверку.

8 декабря в Египте официально опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы до 45 долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы проверяют фирмы, приглашающие иностранцев в Казахстан
12:01, 28 октября 2023
В Алматы проверяют фирмы, приглашающие иностранцев в Казахстан
Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам
02:29, 23 августа 2025
Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам
В России обязали регистрировать каналы и страницы в соцсетях, имеющие 10 тысяч подписчиков
10:50, 02 ноября 2024
В России обязали регистрировать каналы и страницы в соцсетях, имеющие 10 тысяч подписчиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: