Америка решила проверять соцсети иностранцев перед въездом

Власти США могут обязать иностранцев предоставлять данные о своей активности в соцсетях за последние пять лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в предложении, опубликованном Таможенно-пограничной службой США. Новые требования, как ожидается, коснутся путешественников, въезжающих по безвизовой программе. Речь идет о гражданах 42 стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Южная Корея и другие.

Сейчас участники программы безвизового въезда получают разрешение сроком на два года через систему электронного авторизационного контроля ESTA. Для регистрации достаточно указать контактные данные и внести 40 долларов. Теперь Таможенно-пограничная служба США предлагает расширить объем собираемой информации. В частности, у заявителей хотят запрашивать адреса электронной почты за последние десять лет, подробные данные о членах семьи и перечень аккаунтов в социальных сетях за пятилетний период.

Представители туристической отрасли, опрошенные изданием The New York Times, сообщили, что Таможенная служба не консультировалась с индустрией перед опубликованием предложения. Один из собеседников назвал инициативу "существенным усилением контроля" за иностранными посетителями. Юристы отмечают, что расширение перечня собираемых данных может увеличить сроки рассмотрения заявок и привести к росту числа случаев, когда путешественников направляют на дополнительную проверку.

