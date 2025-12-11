#Казахстан в сравнении
Мир

Ученые выяснили, что темный шоколад может замедлять старение

Шоколад, продукт, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:35 Фото: pixabay
Специалисты Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин – вещество, придающее темному шоколаду горький вкус, замедляет старение на молекулярном уровне. Этот алколоид также действует как мягкий стимулятор, повышая бдительность без нервозности, сообщает Zakon.kz.

Исследователи проанализировали данные более 1600 участников двух европейских когорт KORA в Германии, сравнивая уровень метаболитов в крови и изменения эпигенетических меток на ДНК, результаты исследования были опубликованы в журнале Aging.

Оказалось, что высокий уровень теобромина оказался связан с замедленным "эпигенетическим старением", измеряемым тестами GrimAge и DNAmTL.

"Следующий шаг – выяснить, действует ли теобромин самостоятельно или в сочетании с другими веществами", – отметил ведущий автор исследования Рами Саад.

Ученые отмечают, что влияние теобромина может быть частично связано с другими компонентами какао, например полифенолами, а также образом жизни участников.

Положительный эффект соединения был особенно заметен среди курильщиков, что указывает на возможное противодействие теобромина эпигенетическим повреждениям, вызванным никотином.

Ранее специалисты назвали виды напитков, разрушающих эмаль. Среди них – горячий шоколад. Он образует липкий налет, который дольше удерживает тепло у поверхности зубов.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
