Назван продукт, который замедляет старение клеток
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Российский врач Зарема Тен рассказала, какой продукт замедляет старение клеток и снижает риск хронических заболеваний, включая онкологию, сообщает Zakon.kz.
В беседе с РИА Новости она уточнила, что речь о куркуме.
"Куркума, имбирь и перец, например, богаты полифенолами и куркумином, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, включая онкологию", – сказала Зарема Тен.
Кроме того, по ее словам, куркума способна снизить газообразование, а ее умеренное потребление усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи.
В свою очередь, как отметила Тен, острые специи, такие как чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами.
"Они стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям", – сказала врач.
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