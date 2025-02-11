Назван продукт, который замедляет старение клеток

Российский врач Зарема Тен рассказала, какой продукт замедляет старение клеток и снижает риск хронических заболеваний, включая онкологию, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости она уточнила, что речь о куркуме.

"Куркума, имбирь и перец, например, богаты полифенолами и куркумином, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, включая онкологию", – сказала Зарема Тен.

Кроме того, по ее словам, куркума способна снизить газообразование, а ее умеренное потребление усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи.

В свою очередь, как отметила Тен, острые специи, такие как чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами.

"Они стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям", – сказала врач.

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