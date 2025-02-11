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Назван продукт, который замедляет старение клеток

Назван продукт, который замедляет старение клеток, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 10:41 Фото: unsplash
Российский врач Зарема Тен рассказала, какой продукт замедляет старение клеток и снижает риск хронических заболеваний, включая онкологию, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости она уточнила, что речь о куркуме.

"Куркума, имбирь и перец, например, богаты полифенолами и куркумином, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, включая онкологию", – сказала Зарема Тен.

Кроме того, по ее словам, куркума способна снизить газообразование, а ее умеренное потребление усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи.

В свою очередь, как отметила Тен, острые специи, такие как чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами.

"Они стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям", – сказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Ранее диетолог объяснила, насколько опасны молочные продукты. Более подробно по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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