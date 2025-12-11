#Казахстан в сравнении
Мир

Украина официально изменила название Чернобыля

Чернобыль, АЭС, Украина, ООН, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 20:34 Фото: pixabay
Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной и рядом стран резолюцию "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы". Один из пунктов документа – изменение название АЭС, сообщает Zakon.kz.

Документ поддержали 97 государств, 8 выступили против, 39 воздержались. Среди проголосовавших "против" – Россия, Беларусь, Китай, Северная Корея, Никарагуа, Нигер и США, пишет UNN.

"В резолюции подчеркивается, что последствия аварии на ЧАЭС продолжают серьезно влиять на пострадавшие территории, и отмечается ключевая роль ООН – в частности Программы развития – в их восстановлении", – пишет издание.

Также, резолюция официально закрепляет в документах организации украинскую транслитерацию названия Chornobyl (ранее использовалась транслитерация Chernobyl).

Кроме этого, генассамблея назначила специальное заседание на 24 апреля 2026 года, посвященное 40-й годовщине катастрофы, и призвала мировые государства помочь Украине в восстановлении инфраструктуры ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что исследователи радиации нашли в Чернобыле грибок, способный произвести революцию в космической отрасли, а именно – в защите экипажей космических кораблей и внеземных колоний от космических лучей.

