Мир

Узбекистан впервые запретил покупать за наличные машины, алкоголь и даже питьевую воду

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 21:10 Фото: pexels
С апреля 2026 года в Узбекистане запрещается покупка жилья и автомобилей за наличные деньги. Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по расширению безналичных расчетов и сокращению доли теневой экономики", сообщает Zakon.kz.

По данным xabar.uz, документом установлены основные целевые показатели по снижению доли скрытой экономики до 2030 года. В частности, планируется:

  • сократить долю ненаблюдаемой экономики по отношению к ВВП в 1,3 раза;
  • довести долю безналичных платежей населения в сфере торговли и услуг до 75%.

С 1 апреля 2026 года оплата по ряду направлений будет осуществляться исключительно через банковские карты или электронные платежные системы, в том числе за:

  • услуги, предоставляемые государственными органами;
  • оплату электроэнергии, природного газа и питьевой воды;
  • алкогольную и табачную продукцию;
  • реализацию населению нефтегазопродуктов на заправках и услуги по зарядке электротранспорта;
  • товары и услуги стоимостью свыше 25 млн сумов;
  • сделки по купле-продаже объектов недвижимости, транспортных средств категорий M, N, O и G, а также специальной автотехники, если срок их эксплуатации не превышает 10 лет.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа смягчила экспортные ограничения и разрешила Nvidia продавать свои мощные ИИ-чипы H200 в Китай. Решение открывает компании доступ к рынку, который она фактически потеряла после запретов эпохи Байдена.

Аксинья Титова
