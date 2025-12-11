Узбекистан впервые запретил покупать за наличные машины, алкоголь и даже питьевую воду

С апреля 2026 года в Узбекистане запрещается покупка жилья и автомобилей за наличные деньги. Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по расширению безналичных расчетов и сокращению доли теневой экономики", сообщает Zakon.kz.

По данным xabar.uz, документом установлены основные целевые показатели по снижению доли скрытой экономики до 2030 года. В частности, планируется :

сократить долю ненаблюдаемой экономики по отношению к ВВП в 1,3 раза;

довести долю безналичных платежей населения в сфере торговли и услуг до 75%.

С 1 апреля 2026 года оплата по ряду направлений будет осуществляться исключительно через банковские карты или электронные платежные системы, в том числе за:

услуги, предоставляемые государственными органами;

оплату электроэнергии, природного газа и питьевой воды;

алкогольную и табачную продукцию;

реализацию населению нефтегазопродуктов на заправках и услуги по зарядке электротранспорта;

товары и услуги стоимостью свыше 25 млн сумов;

сделки по купле-продаже объектов недвижимости, транспортных средств категорий M, N, O и G, а также специальной автотехники, если срок их эксплуатации не превышает 10 лет.

