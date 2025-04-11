"Платеж только наличными": казахстанцам разъяснили, законны ли такие требования продавцов и куда им обратиться

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 10 апреля 2025 года рассказали, что имеют место случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованный товар (оказанные услуги), сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в областном ДГД, отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона РК "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты:

банковской картой,

QR-платежом,

наличными деньгами.

"За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: на первый раз – предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 40 МРП – 157 280 тенге (ст. 194 Кодекса об административных правонарушениях РК)". ДГД по Мангистауской области

О фактах отказа приема безналичных платежей гражданам необходимо сообщать в органы государственных доходов.

"Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish либо нарочно". ДГД по Мангистауской области

В департаменте напомнили, что при продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать фискальный чек покупателю.

"В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность". ДГД по Мангистауской области

3 апреля 2025 года сообщалось, что в Казахстане снизилось число операций по выдаче наличных денег. Подробнее об этом можете прочитать здесь.