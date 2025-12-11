#Казахстан в сравнении
Мир

Россия приняла важное решение по Байконуру

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 21:43 Фото: АО "ЦЭНКИ"
Российская государственная корпорация "Роскосмос" собирается полностью заменить поврежденную при недавнем запуске платформу, сообщает Zakon.kz.

По данным RTVI, запасную платформу обслуживания смонтируют взамен разрушенной в конце ноября при запуске ракеты.

Это позволит значительно сократить срок восстановления поврежденного стартового стола по сравнению с вариантом изготовления новой платформы.

По предварительной информации, запасная платформа уже найдена и почти на месте. Как пояснил источник, речь идет именно о запасной платформе, а не используемой на других космодромах – в Плесецке, Байконуре, Восточном или Куру.

Авария, которая может надолго остановить пилотируемую космонавтику России, произошла 27 ноября 2025 года. Поврежденный стартовый комплекс – единственный, с которого можно производить пилотируемые пуски ракет "Союз" к МКС.

Аксинья Титова
