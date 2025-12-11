Россия приняла важное решение по Байконуру

Российская государственная корпорация "Роскосмос" собирается полностью заменить поврежденную при недавнем запуске платформу, сообщает Zakon.kz.

По данным RTVI, запасную платформу обслуживания смонтируют взамен разрушенной в конце ноября при запуске ракеты.

Это позволит значительно сократить срок восстановления поврежденного стартового стола по сравнению с вариантом изготовления новой платформы.

По предварительной информации, запасная платформа уже найдена и почти на месте. Как пояснил источник, речь идет именно о запасной платформе, а не используемой на других космодромах – в Плесецке, Байконуре, Восточном или Куру.

Авария, которая может надолго остановить пилотируемую космонавтику России, произошла 27 ноября 2025 года. Поврежденный стартовый комплекс – единственный, с которого можно производить пилотируемые пуски ракет "Союз" к МКС.