В Талдыкоргане нашли решение экологической проблемы

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, что до 2028 года центральную котельную "Басқуат" в Талдыкоргане полностью модернизируют и переведут на газ, что позволит решить и экологическую проблему, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались состоянием центральной котельной Талдыкоргана, которая до сих пор работает на угле и устаревшем оборудовании, и регулярно бывают аварии на теплотрассах. В этой связи у акима области спросили, какие меры по ее модернизации планируются и считает ли он, что котельная наносит вред экологии.

"Да, не только я – мы так считаем все. Смотрите, потребность города в тепле – 400 гигакалорий. Из них сегодня "Басқуат", это головная котельная, обеспечивает 200 гигакалорий. Оставшиеся 200 гигакалорий дают пять квартальных газовых котлов – новых, абсолютно. В следующем году вводим в эксплуатацию еще 50 гигакалорий газового котла. Остается 150. Как я уже говорил, на территории "Басқуат" строится ГТС (газотурбинная станция). К отопительному сезону следующего года она дает еще 70 гигакалорий. А к 2028 году – оставшиеся 80 гигакалорий", – озвучил Бейбит Исабаев.

Он подчеркнул, что до 2028 года, в течение ближайших двух-трех лет, планируется полностью модернизировать "Басқуат". А переход на газ, по его словам, позволит одновременно решить и экологическую проблему.

