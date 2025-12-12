#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
520.02
608.79
6.57
Общество

В Талдыкоргане нашли решение экологической проблемы

Жетысуская область, Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 16:10 Фото: primeminister.kz
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, что до 2028 года центральную котельную "Басқуат" в Талдыкоргане полностью модернизируют и переведут на газ, что позволит решить и экологическую проблему, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались состоянием центральной котельной Талдыкоргана, которая до сих пор работает на угле и устаревшем оборудовании, и регулярно бывают аварии на теплотрассах. В этой связи у акима области спросили, какие меры по ее модернизации планируются и считает ли он, что котельная наносит вред экологии.

"Да, не только я – мы так считаем все. Смотрите, потребность города в тепле – 400 гигакалорий. Из них сегодня "Басқуат", это головная котельная, обеспечивает 200 гигакалорий. Оставшиеся 200 гигакалорий дают пять квартальных газовых котлов – новых, абсолютно. В следующем году вводим в эксплуатацию еще 50 гигакалорий газового котла. Остается 150. Как я уже говорил, на территории "Басқуат" строится ГТС (газотурбинная станция). К отопительному сезону следующего года она дает еще 70 гигакалорий. А к 2028 году – оставшиеся 80 гигакалорий", – озвучил Бейбит Исабаев.

Он подчеркнул, что до 2028 года, в течение ближайших двух-трех лет, планируется полностью модернизировать "Басқуат". А переход на газ, по его словам, позволит одновременно решить и экологическую проблему.

Ранее мы писали, что председателей ОСИ и управляющих кондоминиумом обязали отчитываться о потреблении тепловой энергии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Выдавали артистам, спортсменам и силовикам: чем закончился жилищный скандал в Талдыкоргане
18:31, 19 декабря 2024
Выдавали артистам, спортсменам и силовикам: чем закончился жилищный скандал в Талдыкоргане
Аким Жетысуской области прокомментировал неразбериху с выдачей квартир в Талдыкоргане
14:23, 13 июня 2023
Аким Жетысуской области прокомментировал неразбериху с выдачей квартир в Талдыкоргане
Как решается проблема с питьевой водой в Текели, рассказал аким региона
17:13, 19 декабря 2024
Как решается проблема с питьевой водой в Текели, рассказал аким региона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: