Недоступность услуг ЦОНов или спецЦОНов: важное объявление для казахстанцев

Государственная корпорация "Правительство для граждан" 24 ноября 2025 года рассказала о запуске нового сервиса, сообщает Zakon.kz.

По информации корпорации, он позволит казахстанцам получать оперативную информацию о текущем состоянии и профилактических работах в информационных системах государственных органов.

"Теперь гражданам не нужно обращаться к сотрудникам ЦОНа, чтобы уточнить причины временной недоступности отдельных услуг. Вся актуальная информация доступна в мобильном приложении "ЦОН", на официальном сайте Госкорпорации, а также на электронных табло в отделах обслуживания населения", – пояснили в "Правительстве для граждан".

Сервис будет автоматически фиксировать и отображать актуальную информацию о техническом состоянии информационных систем и государственных баз данных , влияющих на процесс оказания государственных услуг. Благодаря этому люди смогут оперативно получать информацию о статусе государственных услуг и планировать свое посещение ЦОНа или спецЦОНа.

"Новый сервис информирования позволяет заранее узнавать о временной недоступности услуг, предоставляемых через эти базы, и планировать посещение ЦОНа с учетом этой информации", – отметил председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.

Ранее в мобильном приложении "ЦОН" запустили новую функцию, позволяющую казахстанцам следить за статусом своих госуслуг, не выходя из дома.