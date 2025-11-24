#АЭС в Казахстане
Общество

Недоступность услуг ЦОНов или спецЦОНов: важное объявление для казахстанцев

телефон держит робот, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:30 Фото: Instagram/gov4c.kz
Государственная корпорация "Правительство для граждан" 24 ноября 2025 года рассказала о запуске нового сервиса, сообщает Zakon.kz.

По информации корпорации, он позволит казахстанцам получать оперативную информацию о текущем состоянии и профилактических работах в информационных системах государственных органов.

"Теперь гражданам не нужно обращаться к сотрудникам ЦОНа, чтобы уточнить причины временной недоступности отдельных услуг. Вся актуальная информация доступна в мобильном приложении "ЦОН", на официальном сайте Госкорпорации, а также на электронных табло в отделах обслуживания населения", – пояснили в "Правительстве для граждан".

Сервис будет автоматически фиксировать и отображать актуальную информацию о техническом состоянии информационных систем и государственных баз данных, влияющих на процесс оказания государственных услуг. Благодаря этому люди смогут оперативно получать информацию о статусе государственных услуг и планировать свое посещение ЦОНа или спецЦОНа.

"Новый сервис информирования позволяет заранее узнавать о временной недоступности услуг, предоставляемых через эти базы, и планировать посещение ЦОНа с учетом этой информации", – отметил председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.

Ранее в мобильном приложении "ЦОН" запустили новую функцию, позволяющую казахстанцам следить за статусом своих госуслуг, не выходя из дома.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Утверждены правила исполнения обязательства в натуральной форме
11:33, Сегодня
11:33, Сегодня
Утверждены правила исполнения обязательства в натуральной форме
Новая услуга появилась в спецЦОНах Казахстана
14:05, 13 марта 2025
14:05, 13 марта 2025
Новая услуга появилась в спецЦОНах Казахстана
Появился график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Республики
10:31, 24 октября 2025
10:31, 24 октября 2025
Появился график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Республики
