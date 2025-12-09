Пожар в офисном здании в столице Индонезии унес жизни по меньшей мере 22 человек

9 декабря 2025 года в столице Индонезии Джакарте в офисном здании произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая беременную женщину, сообщает Zakon.kz.

Пламя охватило семиэтажное здание, в небо поднялись клубы густого черного дыма, что вызвало панику среди жителей и рабочих близлежащего района в центре Джакарты, пишет ABC.

Начальник полиции Центральной Джакарты Сусатио Пурномо Кондро сообщил, что пожар, вспыхнувший около полудня, предположительно начался на первом этаже здания в районе Кемайоран, а затем распространился на другие этажи.

🔥 DEADLY FIRE in Jakarta:



A massive fire tore through a 7-storey office building in central #Jakarta, killing 17 people and trapping several others.



Rescue teams are still searching the site as the cause remains under investigation.#Indonesia #H2HseriesEP7 #Ember pic.twitter.com/J2J6Hnkubb — Eyes on the Globe (@eyes_globe) December 9, 2025

На тушение пожара были брошены сотни человек и 29 пожарных машин. Причина пожара все еще устанавливается.

Пожар был потушен после трех часов интенсивных работ. По меньшей мере 22 тела – семь мужчин и 15 женщин, включая беременную женщину, – были извлечены из здания и доставлены в полицейский госпиталь в Восточной Джакарте для опознания.

