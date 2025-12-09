#Казахстан в сравнении
Мир

Пожар в офисном здании в столице Индонезии унес жизни по меньшей мере 22 человек

пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 23:34 Фото: соцсети
9 декабря 2025 года в столице Индонезии Джакарте в офисном здании произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая беременную женщину, сообщает Zakon.kz.

Пламя охватило семиэтажное здание, в небо поднялись клубы густого черного дыма, что вызвало панику среди жителей и рабочих близлежащего района в центре Джакарты, пишет ABC.

Начальник полиции Центральной Джакарты Сусатио Пурномо Кондро сообщил, что пожар, вспыхнувший около полудня, предположительно начался на первом этаже здания в районе Кемайоран, а затем распространился на другие этажи.

На тушение пожара были брошены сотни человек и 29 пожарных машин. Причина пожара все еще устанавливается.

Пожар был потушен после трех часов интенсивных работ. По меньшей мере 22 тела – семь мужчин и 15 женщин, включая беременную женщину, – были извлечены из здания и доставлены в полицейский госпиталь в Восточной Джакарте для опознания.

Ранее мы писали о том, как запертого в доме кота спасли через неделю после наводнений в Индонезии.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
