Мир

Сын убил отца за замечание о позднем возвращении домой

Фото: Zakon.kz
Жестокое убийство произошло в жилом массиве, известном как совхоз, на территории поселка в Сабунчинском районе Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

По данным media.az, Ифтиxaр Велизаде сделал своему 19-летнему сыну Айхану замечание за то, что тот поздно вернулся домой. Разгневанный юноша во дворе дома нанес отцу 14 смертельных ножевых ранений.

Мать, Саадат Велизаде (1988 г.р.), попыталась вмешаться, чтобы остановить сына, но получила ножевые ранения в руку и шею. Она была госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр.

Айхан Велизаде – единственный сын в семье, у него есть две младшие сестры.

Ранее стали известны новые подробности возможного отравления восьми учеников средней школы №14 в Баку (Азербайджан) жевательной резинкой.

Аксинья Титова
